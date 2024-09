Düsseldorf-Urdenbach feiert Erntedank Beim Erntedankfest gilt ein striktes Messerverbot

Der große Erntedankfest-Umzug steht am Sonntag, 6. Oktober, an. Ab 13 Uhr ziehen die Erntedankgruppen zu Fuß und mit herbstlich geschmückten Festwagen durch das Dorf. 43 sind es in diesem Jahr, dabei sind auch Musikkapellen. Viele Häuser in Urdenbach sind zu dem Höhepunkt im Jahreskalender herbstlich geschmückt und überall wird am Zugweg gefeiert. Bereits um 11 Uhr wird der Grill angeschmissen, der mit einem Bierwagen auf dem Josef-Kürten-Platz Teilnehmer und Besucher versorgt. Von 16 bis 18 Uhr spielt im Zelt auf dem Festplatz Piels Loch die Gerresheimer Blaskapelle 1897 bei freiem Eintritt, danach legt DJ Chris auf (Eintritt 10 Euro an der Abendkasse).