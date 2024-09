Düsseldorfer bei Vox-Sendung „First Dates“ „Wer kann sagen, dass er sich sein erstes Date immer ansehen kann?“

„Meine Chefin hatte mich ermuntert, mich mal bei ,First Dates‘ zu bewerben“, sagt Dustin. Vor rund 13 Jahren zog der 30-Jährige in die Landeshauptstadt, machte eine Lehre zum Koch und arbeitet in einem Restaurant als Kellner – noch. Denn Dustin wird umziehen, zu Kevin, nach Ganderkesee, einer niedersächsischen Stadt in der Nähe von Oldenburg.