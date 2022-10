Internationale Kundschaft : Bei „Extraliebe“ in Düsseldorf kaufen auch Promis Perücken

Seit 2018 fertigt Jackelien Winkler nach eigenen Rezepten in Handarbeit ihre Echthaarperücken – erst in Neuss und seit dem vergangenen Jahr in Düsseldorf. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Wig-Designerin Jackelien Winkler fertigt in Düsseldorf Echthaarperücken in Handarbeit. Die Kundschaft kommt nicht nur aus Deutschland - auch Promis sind darunter.

Jackelien Winkler hat nicht nur Haare auf dem Kopf, sie hat sie irgendwie auch im Kopf, also gedanklich. Seit sie klein ist, liebt sie es, ihre Haare zu verändern und sich immer neue Frisuren auszudenken. „Meine Mutter ist aus Togo und dort gehört es zur Haarkultur, viel und bunt zu flechten. Später während der Pubertät und auch während des Studiums habe ich ständig mit Haarlängen und Farben gespielt. Ich habe meine Frisuren bestimmt genauso oft gewechselt wie meine Kleidung“, sagt sie lachend.

Friseurin ist die Neusserin trotzdem nicht geworden. Sie hat lieber Mode- und Designmanagement in Düsseldorf studiert. Inspiriert von Freunden und auch Kylie Jenner kam sie dann auf die Idee, Perücken herzustellen, die für jede Frau tragbar und auch flexibel sein sollten. „Es war mir wichtig, dass sie nicht geklebt werden, sondern ganz einfach an- und ausgezogen werden können, so wie ein Modeprodukt“, sagt sie. Denn die Wigs sind für Winkler modische Accessoires, eine Möglichkeit, sich schnell und unkompliziert zu verändern und sich auszudrücken.

Info Als die Perücke ein Statussymbol war Haarausfall Schon im alten Ägypten haben Frauen und Männer gleichermaßen Perücken getragen. Auch im alten Griechenland und im römischen Reich waren sie üblich. Im Barock dienten sie sowohl dazu, krankheitsbedingten Haarausfall zu kaschieren als auch einfach den Kopf zu wärmen. Steuer Die erste Innung für Perückenmacher entstand 1656 in Paris und Ludwig XIV machte die Perücke zum Statussymbol. Der deutsche Begriff Perücke wurde im 17. Jahrhundert vom französischen Wort peruque „Haarschopf“ entlehnt. Zeitweise gab es in Preußen sogar eine Perückensteuer.

Sie sind modisch, aber hochwertig. Alle Perücken werden individuell angepasst und was nicht perfekt ist, geht auch nicht raus. Der Vorteil der Wigs sei, dass das Eigenhaar nicht durch Färben, Styling oder angeklebte Extensions geschädigt werde. „Und sie sind nachhaltig“, setzt Chris Kasela, Mitgründer von Extraliebe hinzu. „Eine Wig hält sehr lange, man muss nicht immer nachfärben oder neue Extensions anbringen. Was auf Dauer auch teurer ist als eine Perücke.“

Seit 2018 fertigt Winkler nach eigenen Rezepten in Handarbeit ihre Echthaarperücken. Erst in Neuss und seit dem vergangenen Jahr in Düsseldorf, wo sie an der Breite Straße 1 auch ihren Showroom hat. Extraliebe heißt ihr Label, aber auch ihre Produkte nennt sie Extraliebe.

Der Begriff Perücke habe etwas Angestaubtes und auch kein gutes Image, findet Winkler. Daher sollte ein schöner Name her. Und was hört sich besser an, als zu sagen, ich trage Extraliebe auf dem Kopf? Vor dem Umzug nach Düsseldorf wurden die Wigs nur online verkauft. Jetzt können sie auch Kunden besuchen, sich beraten lassen und ausprobieren.

„Wir sind größer und professioneller geworden. Da machte es Sinn, alle Prozesse an einem Ort zu bündeln. Düsseldorf ist als Stadt der Mode ein idealer Standpunkt. Wir möchten uns als Luxusprodukt positionieren und da passt die direkte Nähe zur Kö“, sagt die Wig-Designerin. Viele Kunden, die nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus der Schweiz und Österreich kommen, würden sich darüber freuen, ihren Extraliebe-Kauf mit einem Besuch der Stadt zu verbinden.

Winklers Bekanntheit ist schnell gewachsen. Kurz nachdem sie die ersten Bilder ihrer Wigs auf Instagram gestellt hatte, gab es schon Promi-Anfragen. Und seitdem schauen Bekanntheiten wie Jessica Haller, Janine Kunze und auch Influencerin und Modevorbild Leonie Hanne bei Extraliebe vorbei. „Hanne hat bei den Filmfestspielen von Cannes eine Wig von uns zusammen mit einem Valentino-Kleid getragen. Das war phantastisch. Mit solch werbewirksamen Auftritten bekommen wir noch mehr Anfragen“, sagt Winkler.

Und so liegt die Lieferzeit für eine Perücke aktuell auch bei acht Wochen. „Wir hoffen aber, schneller zu werden“, betont die Wig-Designerin. Spannend sei auch die Zusammenarbeit mit Motsi Mabuse gewesen. „Ich bin jeden Freitag mit einem Koffer voller Wigs zu „Let´s Dance“ gefahren. Daraus konnte sie sich etwas aussuchen. Zu sehen, wie sie sich jedes Mal verändert hat, war schön – und es war auch spannend, hinter den Kulissen dabei sein zu dürfen“, erzählt die 30-Jährige.

Aber nicht alle Kunden kommen zu Extraliebe, weil sie nur eine modische Perücke suchen und ihren Look je nach Laune verändern möchten. Viele Kunden haben einen ernsten Hintergrund. So haben sie zum Beispiel wegen einer Chemotherapie die Haare verloren. „Da gibt es viele traurige Geschichten, die uns emotional sehr berühren. Die jüngste Kundin, die wir hatten, war gerade einmal vier Jahre alt. Aber es gibt oft auch richtig taffe Frauen, die zu uns kommen.“

Und auch viele Alopecia-Betroffene – kreisrunder Haarausfall – kommen zu Extraliebe. Eine davon ist „Bachelorette“ Sharon Battiste. „Es ist toll, dass sie dieses Thema in die Öffentlichkeit gebracht hat“, findet die Geschäftsfrau. Sie habe den Menschen gezeigt, dass es okay sei, eine Glatze zu haben, genauso wie eine Perücke zu tragen. Den Frauen mehr Selbstbewusstsein zu geben, sodass sie wieder an sich selbst glauben und sich schön finden, das sei ihr großes Ziel.

„Es ist ein schönes Gefühl, abends nach Hause zu gehen und zu wissen, dass wir etwas Gutes gemacht haben“, sagt Kasela. Auch wegen dieses guten Gefühls hat Winkler ihr Herzensprojekt „Hairzwelt“ gegründet, für das sie seit diesem Jahr medizinisches und gleichzeitig modisches Zweithaar auf Rezept für Patienten fertigt. „Einige Kunden kommen schon kurz nach der Diagnose zu uns, wenn das echte Haar noch da ist, und möchten dann eine Wig, die genauso aussieht wie ihr jetziges Haar“, berichtet die 30-Jährige.