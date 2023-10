Düsseldorf auf der Expo Real Die Krise hat die Architekten erreicht

Öffentliche Investitionen sollen der Immobilienwirtschaft und der Baubranche über die aktuelle Krise hinweghelfen. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) nannte bei der Präsentation der Stadt auf der Immobilienmesse Expo Real in München als Beispiele die neue Oper, das Technische Rathaus sowie die vielen Schulbauprojekte und den Bau der U81 zum Flughafen und darüber hinaus. „Abwarten ist keine Option“, sagte Keller. Das Land plane zudem den Bau neuer Ministerien an der Haroldstraße, wo auch die NRW-Bank eine neue Zentrale errichte, und die Erweiterung des Landtags. Die Investitionen hierfür liegen bei mindestens 1,5 Milliarden Euro. Keller verwies aber auch auf laufende private Projekte wie das Le Coeur auf der Kö, Wohnprojekte wie die Deiker Höfe oder den Euref-Campus. Sie zeigten, dass die Bauindustrie auch in Zeiten hoher Zinsen und Baukrisen in der Lage sei, das Düsseldorf von morgen zu gestalten.