Versteigerung für den guten Zweck Wenn nur das „Letzte Gebot“ zählt

Patrizia Cippa, Mitorganisatorin der Auktion „Das letzte Gebot“, kam kaum noch mit. In einem schnellen Wechsel hielten die Bieter ihre Nummern in die Luft. Viele wollten den Siebdruck „Owl Mechanimal (sunrise)“ des französischen Künstlers ARDIF ersteigern. Am Ende siegte die Hartnäckigkeit und auch ein wenig das Glück. Bei der Versteigerung für einen guten Zweck erhielt nämlich nicht der Bieter mit dem höchsten Gebot den Zuschlag, sondern der, der nach Ablauf einer zufälligen Zeitspanne der letzte Interessent war. Cippa musste dennoch jedes Gebot während der Auktion notieren, denn jedes Einzelne musste von den Teilnehmern mit einem Festbetrag bezahlt werden. So setzte sich die Endsumme eines versteigerten Gegenstandes aus der Summe vieler Einzelgebote zusammen. Ziel der Versteigerung auf amerikanischem Prinzip war, allen, auch denen mit kleinem Geldbeutel, eine Chance zu geben, ein Exponat zu ersteigern.