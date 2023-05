Hier spielt Düsseldorfs OB Schlagzeug Bei der Jazz-Rally gibt es einige Innovationen

Am Freitag beginnt die Jazz-Rally – neben Jazz mit Swing, Funk und Soul. Insgesamt sollen bis Sonntag 63 Konzerte auf 19 Bühnen und mehr als 5555 Minuten Musik Emotionen und gute Laune in die rheinische Metropole bringen. „Der Kartenvorverkauf läuft auf vollen Touren“, sagt Thomas Kötter, Geschäftsführer der veranstaltenden Unternehmervereinigung Destination Düsseldorf (DD). „Die Leute haben wieder Lust auf die Rally.“ Zu den Top-Konzerten – wie etwa Culcha Candela – ist dieses hinzugekommen: Dieter Falk wird mit seinen beiden Söhnen Paul und Max eine Familien-Reunion auf der Bühne feiern. „Und in diesem Jahr wird sogar unser Schirmherr und Oberbürgermeister Stephan Keller die Sticks auspacken und sich hinters Schlagzeug setzen.“ Eine lebendige Kulturszene sei unglaublich wichtig für eine lebendige und lebenswerte Stadt wie Düsseldorf, sagt Kötter. „Unsere Rally ist ein weit strahlender Leuchtturm, der einmal im Jahr dem Jazz und seinen verwandten Stilrichtungen eine große Bühne bietet. Der Jazz gehört schließlich zu Düsseldorf.“ In diesem Jahr feiert das Marchingband-Konzept „Streets of Sound“ Premiere. „Und das Wetter verspricht, gut zu werden. Es gibt also keinen Grund, an Pfingsten auf dem Sofa zu versauern. Tanzschuhe an und los geht’s.“ Neu ist auch die Kooperation mit Rhein-Taxi: Für das Festival werben auch 130 der Autos. Außerdem übernimmt Rhein-Taxi für die kommenden drei Jahre den Künstler- und Vip-Shuttle des Musik-Wochenendes. Der offizielle Beginn ist am Freitag um 18 Uhr auf der Sparda-Bühne am Schadowplatz. Mit dabei sind OB Keller und Otto Lindner, Sprecher des DD-Vorstandes sowie die Künstlerischen Leiter Reiner Witzel und Nils Gropp. Nach der Eröffnung wird der begeisterte Hobby-Schlagzeuger Keller zu den Sticks greifen und zusammen mit Witzel und anderen Musikern ein Stück spielen. Neben einigen Bezahlkonzerten gibt es auch viele kostenfreie: Für jeden Geschmack soll etwas dabei. Tickets gibt es im Internet bei Westticket und an der Abendkasse in der Rheinterrasse. Infos im Internet: www.duesseldorfer-jazzrally.de.