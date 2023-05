Ein Rennsport der Zukunft Düsseldorfer fliegt bei Drohnen-Weltmeisterschaft weit vorne

Das Faszinierendste an den Rennen sei das Gefühl der Freiheit, als würde man fliegen, beschreibt Schubert die Erfahrung. Um das Level zu erreichen, auf dem er mittlerweile fliegt, musste er in den vergangenen Jahren viel trainieren. Auch heute ist das noch dere Fall: „Vor Rennen sind rund zehn Stunden Training am Tag nötig.“ Teilweise sei das an Simulatoren machbar, aber das Training draußen sei ebenfalls sehr wichtig – doch gar nicht so leicht umsetzbar, wie Schubert feststellen musste: Denn Motorsport dürfe laut Vorgaben nicht auf Sportplätzen praktiziert werden. In den USA sei es leichter, sich auf die Rennen vorzubereiten. So habe Schubert schon knapp drei Wochen vorher in Florida trainiert.