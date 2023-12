Neuer Verkostungsraum in Düsseldorf-Flingern Französische Delikatessen aus dem „L’Atelier“

Zur Eröffnung bot Olivier Grosjean bereits eine Kaviarverköstigung an. Lena Lamy, Markenbotschafterin des französischen Kaviars „Sturia“ aus Aquitanien, brachte dazu auch den aktuellen Weihnachtskaviar „Caviar de Noël Baerii“ mit. „Der ist ganz frisch und wird sofort gepackt und verschickt“, sagte sie. Der Weihnachtskaviar sei nicht gereift. Es gebe auch Kaviar-Sorten, die acht Monate benötigen – dann entscheidet ein sogenannter Kaviar-Sommelier, ähnlich wie bei einem Wein, wann die Ware perfekt ist. Auch die Größe der Fisch-Eier ist ein Qualitätsmerkmal. „Alles was über drei Millimeter Perle ist, wird aussortiert für die Prestige Selection, das wird ausgemessen mit einem Lineal, eins nach dem anderen“, erklärte die Expertin. Verpackt in bunte Dosen kommt der Kaviar danach zum Kunden oder in die Gastronomie. Olivier Grosjean gehört zu den aktuell drei Delikatessgeschäften in ganz Deutschland, die überhaupt beliefert werden. Eine 30-Gramm-Dose startet bei einem Preis von 85 Euro. „Wir sind eigentlich auf die Sternegastronomie fokussiert“, sagt Lamy.