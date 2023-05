Botox beim Shoppen in Düsseldorf Bei Breuningers Beauty-Night gibt es auch eine Walk-In-Clinic

Auch wenn diese Walk-in-Clinic in einem Kaufhaus ein Novum ist, die Synergie zwischen Handel und Beauty wird bereits andernorts in Düsseldorf genutzt. Auch Edouard Manassa, Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, bietet Schönheitsbehandlungen mit Hyaluron und Botox an. Im Douglas House of Beauty an der Königsallee eröffnete er die Praxis PAAU für Faltenbehandlung – auch dieser Arzt spricht von einer Walk-in-Praxis. Ein Termin sei nicht unbedingt nötig. Die Anbieter von Schönheitsbehandlungen rücken offenbar vor in die Geschäfte an den Einkaufsstraßen. „Es gibt zwei Zentren in Deutschland“, sagte Manassa unserer Redaktion bereits, „die Maximilianstraße in München und die Kö in Düsseldorf“.