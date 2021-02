Ein infizierter Obdachloser hat in einer großen Notunterkunft in Düsseldorf übernachtet. Angesichts der hohen Ansteckungsgefahr durch die Mutation sind die Behörden besorgt. 75 Menschen waren in der Nacht zusammen mit dem Infizierten in der Notunterkunft an der Graf-Adolf-Straße, 21 Kontaktpersonen konnten bislang ausfindig gemacht und in Quarantäne geschickt werden.