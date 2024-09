Inklusion in Düsseldorf Darum kritisieren Behinderte den späteren Umbau des Plenarsaals im Rathaus

Unabhängig davon hat die Verwaltung bereits mit Verbesserungen für den Plenarsaal („Interimslösung“) begonnen. So wurden Handläufe verlängert und Stufen markiert. Der Wunsch nach höheren Geländern, die zum Plenarsaal führen, wurde dagegen unter Verweis auf die Bauordnung verworfen. Die Geländerhöhe sei „mit 90 Zentimetern ausreichend hoch bemessen“, heißt es in der Antwort auf die aktuelle Anfrage. „Das sehen wir nach wie vor anders“, betont Humpert-Kalb. Und auch bei den anderen Maßnahmen für eine behindertengerechtere Übergangslösung fordert sie mehr Tempo. So hätten die zu kleinen Symbole für Männer und Frauen an den Toilettentüren längst getauscht sein können und die für Sehbehinderte aufgrund fehlender Kontraste nicht auffindbare Eingangstür zum Plenarsaal hätte längst anders gekennzeichnet sein müssen. Im Ausschuss sagte Humpert-Kalb, sie sei „entsetzt, dass wir hier nach wie vor benachteiligt werden“. Birgit Lilienbecker, Vize-Leiterin des Amtes für Gebäudemanagement, entschuldigte sich bei den Fachpolitikern für die Verzögerungen bei den Interimsmaßnahmen und sicherte deren Umsetzung bis spätestens Anfang kommenden Jahres zu.