Düsseldorf: Begrünte Dächer halten das Haus kühl - mit städtischen Zuschüssen

Düsseldorf Sie sind gut fürs Klima, für die Isolierung des Hauses und sehen zudem auch noch schön aus: Begrünte Hausdächer. Die Stadt spendiert Hausbesitzern einen Zuschuss zur Pflanzaktion.

Sie haben alles, was in diesem tropischen Sommer überlebenswichtig ist. Zwar punkten die Pflänzchen der Gattung Sukkulenten nicht unbedingt mit üppiger Schönheit, wohl aber mit einer unschlagbaren Eigenschaft: Sie überstehen große Hitze und Wasserknappheit. Um dies zu überprüfen, steigen wir Marcus Hecker aufs Dach. Der Arzt wohnt mit seiner Familie in Himmelgeist, zweigeschossiger Klinkerbau mit klaren Linien und viel Glas, großer Garten, Rheinblick. Als er beschloss sein Haus zu renovieren, begann er damit, zwei Flachdächer zu begrünen. Mit Dreifach-Effekt: Gut fürs Umweltklima, gut für die Isolierung des Hauses – „und außerdem sieht‘s auch noch gut aus.“

Sukkulenten brauchen wenig Wasser

Den Wert bepflanzter Dächer kannten schon die Baumeister der Antike. Legendär sind die Hängenden Gärten von Babylon, die auf Palastdächern blühten und als eines der sieben Weltwunder gelten. Heute darf es etwas schlichter sein, da muss in Ermangelung eines Palastes schon mal ein Garagendach zur Bepflanzung reichen. Oder ein Teil des Hauses – wie am Himmelgeister Rheinufer. Marcus Hecker hat sich für die erwähnten Sukkulenten entschieden, zu deren Familie auch Verwandte wie Kakteen oder das „Flammende Käthchen“ mit seinem Blütenreichtum zählen. Zur Gesellschaft bekamen sie Salbei, Kamille, wilden Thymian und einige Gräsersorten.

Geld vom Umweltamt

Marcus Hecker sieht noch weitere Vorteile: „Es ist im Sommer spürbar kühler als früher im Haus,“ was er natürlich gerade in diesen Wochen als Segen empfindet. Im Winter sei es dagegen deutlich wärmer, so dass die Familie weniger heizen müsse. 2016 hat sich der Hausbesitzer für das Wachstum auf dem Dach entschieden, „Im Jahr danach waren grüne Punkte zu sehen, im nächsten Jahr wird das Dach komplett zugewachsen sein.“ Zu den Kosten: Die komplette Dachsanierung (einschließlich Wärmedämmung) hat 32 000 Euro gekostet, davon allein die Dachbegrünung 6700 Euro. Er hat von Fördermitteln des Umweltamtes in Höhe von insgesamt 6500 Euro profitiert.