Besonderes Sportangebot in Düsseldorf Begeisterte Kinder bei der „Talentiade“

Jedes Kind wurde in jeder Sportart bewertet und diejenigen, die als sportartbegabt klassifiziert wurden, erhielten eine Einladung zu einem längeren Probetraining in den Vereinen oder Stützpunkten. „Wir haben viele Top-Vereine in Düsseldorf und versuchen durch die Talentiade auch Talente im besten motorischen Lernalter für die Sportarten zu entdecken“, so Scherbarth. „Allerdings vermeiden wir es, zu früh in sportartenbedingte Spezialisierungen einzusteigen.“