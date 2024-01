Insolvenz in Düsseldorf Bedroht die Signa-Pleite an der Kasernenstraße das Carsch-Haus?

Schlechte Nachrichten für Düsseldorfs größte Innenstadt-Baustelle: Die zu dem österreichischen Immobilien-Unternehmen Signa gehörende Projekt-Gesellschaft „Kasernenstraße 6 Immobilien“ ist pleite. Am 4. Januar ging der Insolvenzantrag am Amtsgericht in Berlin-Charlottenburg ein. Das Gericht ist für die gesamte Bundeshauptstadt zuständig, und dort sitzt auch der vorläufige Insolvenzverwalter: Torsten Martini, Rechtsanwalt und Partner bei der Wirtschaftskanzlei Görg. Die Immobilien-Zeitung hatte als Erste über die Insolvenz berichtet.