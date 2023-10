Event in Düsseldorf Wie Beauty und Gesundheit zusammenhängen

Vor fast zehn Jahren, 2014, hat die heute 47-Jährige ihr berufliches Leben komplett umgeworfen und ist ihrem „Herzensthema“ gefolgt. „Ich war so wie es war nicht mehr glücklich und habe woanders mehr Potenzial gesehen.“ Sie gab ihren Job im Marketing auf und bildete sich im Ernährungs- und Gesundheitsbereich weiter. Diese Entscheidung ist auch das, was sie in ihrer heutigen Arbeit weiter begleitet: „Wir sollten immer schauen, was uns gut tut und wie wir unser Leben entrümpeln können.“ Das fange schon im Alltag an, beispielsweise beim Kochen: Denn wenn man sich gesund und mit guten Lebensmitteln ernähre, habe man auch mehr Energie, sich im Alltag dem Beruf, der Familie und Freunden zu widmen.