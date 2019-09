Neues Produkt aus Düsseldorf : Diese beiden Brüder wollen dich mit Eiscreme betrunken machen - jedenfalls ein bisschen

Düsseldorf Aperol Spritz zum Löffeln: Ein Startup aus Düsseldorf produziert Cocktail-Eiscreme - und in den kleinen Bechern sind durchaus ein paar Volumenprozent. Wir haben probiert und uns die Geschichte dahinter erzählen lassen.

Die Cocktail-Eissorten sind die Innovation von Bayne, und sie sind auch tatsächlich sehr ordentlich gelungen: Gin&Gently ist ein cremiges Sorbet mit dem Geschmack von Gin, Tonic und Zitrone. Moscow Mule schmeckt eindringlich-herb nach Ingwer, O Maama My Spritz ist eine relativ süße Variante von Aperol Spritz. Das Rosé-Eis heißt Frosé und ist dank etwas Erdbeere recht fruchtig und auch eher süß. Alle Sorten haben zwischen drei und 4,6 Prozent Alkohol und werden im 150-Milliliter-Becher gereicht, von denen man also deutlich mehr als einen essen müsste, um nicht mehr Auto fahren zu dürfen. Für Kinder ist das Cocktail-Eis aber natürlich trotzdem nichts, die können stattdessen zu Peanut Butter Pleasure (mit Erdnussbutter und dunkler Schokolade), Strawberry Fields (mit 40 Prozent Erdbeermus) oder Chocolate Clouds (mit 70-prozentiger belgischer Schokolade) greifen.

Etwa 1800 Portionen Eis produziert Bayne aktuell im Monat. Seit neuestem ist es frei im Handel erhältlich. Man kann es im Feinkostgeschäft Viola’s in der Kö-Galerie kaufen. Ansonsten wird Bayne-Eis hauptsächlich auf Messen, Veranstaltungen, Hochzeiten und in hippen Hotels wie dem 25 Hours in Pempelfort serviert. „Wenn Menschen das Gin-Tonic-Eis schmecken, wollen sie sehr oft danach ein Gin-Tonic trinken“, erklärt Christopher Trigg. „Das ist für so eine Hotelbar gut fürs Geschäft. Außerdem servieren Hotels ihren Gästen immer gerne Innovationen.“ Die kleinen Becher kosten vier beziehungsweise fünf Euro, je nachdem, ob Alkohol enthalten ist.