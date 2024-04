Bauen in Düsseldorf Baustellen in Unterbach sorgen für Unmut

Die Stadt habe er versucht, darauf aufmerksam zu machen, doch seine Anrufe seien ins Leere gelaufen. Hensel strengte sogar ein Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht an, um einen Baustopp an der Straße Am Pfaffenbusch zu erreichen und die Situation so zu entzerren. Der Antrag wurde jedoch zu Kosten des Unterbachers abgelehnt. Aber Hensel ließ nicht locker, erreichte über die Bezirksvertretung 8 einen Ortstermin am 19. März mit Politikern und Vertretern des Amtes für Verkehrsmanagements. „Dabei wurden meine geäußerten Bedenken und Kritiken bestätigt“, gibt Hensel das Gespräch vor Ort aus seiner Sicht wieder. Doch: Bis heute hat sich an der Situation nichts geändert.