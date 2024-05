Zur Euro 2024 in Düsseldorf Beschmierter Bauzaun am Carsch-Haus wird aufgehübscht

Handwerker schrauben am Zaun, der Kran hebt Holzteile hoch, ein Gerüst wird umhüllt: Endlich tut sich wieder was an der Baustelle am Heinrich-Heine-Platz. Zwar steht der Umbau des Carsch-Hauses wegen der Pleite des Bauherren Signa seit dem Herbst still, aber nun wird zumindest die Hülle aufgehübscht. „Düsseldorf Marketing hat in Zusammenarbeit mit der Stadt und Signa eine Reihe von Verbesserungen begonnen, die das Erscheinungsbild der Baustelle am Heinrich-Heine-Platz signifikant aufwerten werden“, heißt es aus dem Rathaus. Die Arbeiten sollen bis zum 5. Juni abgeschlossen sein.