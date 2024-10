Gesundheit in Düsseldorf Baustart für Pflegeschule an der Sana-Klinik in Gerresheim

Umso erleichterter war Sana-Geschäftsführer Michael Weckmann nun, endlich den offiziellen Startschuss verkünden zu können. Entstehen soll eine Pflegeschule für 250 Auszubildende, die später an den beiden Sana-Standorten in Gerresheim und Benrath, aber auch am Evangelischen Krankenhaus eine Anstellung finden werden. Das dürfte als gesichert gelten, denn der Pflegenotstand in Deutschland ist groß. Bis 2030 wird erwartet, dass mehr als 180.000 Pflegekräfte fehlen werden. Auch Beschäftigte aus dem Ausland anzuwerben, fruchte nur bedingt, „von 20, die sich hier ausbilden lassen, kehren 18 nachher wieder in ihre Heimat zurück“, sagt Sana-Sprecherin Katharina Stratos. Und schon jetzt ist klar, dass in den nächsten zehn bis zwölf Jahren rund 500.000 Pflegefachkräfte in Rente gehen werden.