Projekt in Düsseldorf : Baustart für 147 Sozialwohnungen im Grand Central

Im Grand Central in Oberbilk wurde am Dienstag der Grundstein für 147 Sozialwohnungen gelegt. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Das erste von zwölf Baufeldern wird in Angriff genommen. Die Gewinne werden in Sozialarbeit gesteckt, damit die Bewohner betreut werden können. Kritik gibt es erneut an der Adler Group.

Gut zwei Jahre lag das Grand Central hinter dem Hauptbahnhof brach. „Bauen statt spekulieren“ rief Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) aus, als es am Dienstag endlich die erste Grundsteinlegung auf dem Areal gab. 147 Sozialwohnungen sollen auf einem der zwölf Baufelder entstehen, rund 900 weitere Wohnungen sind geplant. „Da warte ich seit einem Jahr auf ein Zeichen“, sagte Keller – ein Gruß an die Adler-Gruppe, die durch eine Übernahmewelle zum Megakonzern wurde und für mehrere Großprojekte in Düsseldorf und ihre Verzögerung verantwortlich ist.

Der Weiterverkauf des Grundstücks war für die Catella-Gruppe ein lohnenswertes Geschäft, darauf wies am Dienstag das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum hin und sah „keinen Grund zu feiern“. Den kann es in den Augen der Aktivisten nur geben, wenn auch auf dem übrigen Grundstück die Bagger anrollen. Die Chancen dafür stehen vielleicht nicht schlecht, denn 2022 laufen die Baugenehmigungen aus.