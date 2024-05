Schule in Düsseldorf Baustart an der Grundschule Vennhauser Allee

Ein neues Schulgebäude für die Gemeinschaftsgrundschule Vennhauser Allee: Jetzt fand die Grundsteinlegung für den Ersatzneubau mit einer Einfach-Sporthalle in Eller statt. „Mit dem Ersatzneubau an der Gemeinschaftsgrundschule Vennhauser Allee können wir den Schülern bereits im kommenden Jahr ein neues modernes Gebäude zur Verfügung stellen. Durch die Installation einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung kann hier am Standort gänzlich auf den Einsatz fossiler Energieträger verzichtet werden. Damit machen wir die Schule zukunftsfähig und gehen gleichzeitig einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klimaneutralität“, erklärte Oberbürgermeister Stephan Keller.