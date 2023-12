„Wir erleben einen Run“ Baumbestattung in Meerbusch fast 1500 Euro günstiger als in Düsseldorf

Er könne Kunden schwer vermitteln, warum die Baumbestattung in Düsseldorf so viel teurer sei als in der benachbarten Vorstadt. Die Stadt selbst sagt auf Anfrage: „Friedwald und Ruheforst dürfen nicht mit klassischen Friedhöfen verwechselt werden.“ So sei dort das Pflanzen von Blumen oder das Ablegen von Grabschmuck nicht möglich. Und: „Die Erreichbarkeit der Grabstätte ist größtenteils nicht über Wege gegeben.“ Doch das scheint die Angehörigen gar nicht zu stören – im Gegenteil. „Die Leute wollen weg vom klassischen Friedhof und wissen den Wald als Ort der letzten Ruhe zu schätzen“, sagt Claus Frankenheim.