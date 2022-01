Verkehr in Düsseldorf : Zwei Maßnahmen für besseren Radverkehr starten

Am Eller Kamp wurde zwischen Reichenbacher Weg und Kamper Weg bereits ein Schutzstreifen eingerichtet. jetzt wird der Radweg fortgesetzt. Foto: Stadt/Stadt Düsseldorf

Düsseldorf Gearbeitet wird ab diesem Montag am Unfallschwerpunkt Moorenstraße in der Nähe der Uni-Klinik, zudem wird ein Radweg zum Unterbacher See verlängert.

An zwei Stellen in der Stadt wird ab diesem Montag an Verbesserungen für den Radverkehr gearbeitet. Zum einen beginnen die Arbeiten nach Einrichtung der Baustelle am Unfallschwerpunkt am Knotenpunkt Moorenstraße, um diesen sicherer zu machen. Zum anderen wird am Eller Kamp in Richtung Unterbacher See der Radweg fortgeführt.

Die gute Nachricht: Verkehrliche Einschränkungen wie Sperrungen wird es durch die Arbeiten nicht geben. Deswegen wird laut Amt für Verkehrsmanagement auch keine Umleitung eingerichtet. Der Verkehr kann normal weiter fließen, wenn auch aufgrund der Baustellen womöglich etwas langsamer.

„Der Knotenpunkt Himmelgeister Straße/Moorenstraße/Ulenbergstraße ist in der städtischen Unfallbetrachtung eine Unfallhäufungsstelle“, erläutert Florian Reeh, Leiter des Amtes für Verkehrsmanagement. „Um diese zu entschärfen, hat die Unfallkommission den Umbau des Knotenpunktes beschlossen. Im Zuge des Umbaus werden die Markierungen der Radwege angepasst und der Knotenpunkt weiter barrierefrei ausgebaut.“

Vor den Zebrastreifen werden die Radfahrstreifen aufgelöst. Darüber hinaus gibt es eine Roteinfärbung an der Zufahrt über die Ulenbergstraße. Die Auffahrt des Radwegs zwischen Moorenstraße und Himmelgeister Straße im Süd-Osten des Knotenpunktes wird in die Kreisbahn eingebunden.

Im Zuge der Umbauarbeiten wird darüber hinaus auch der Fußgängerüberweg an der Moorenstraße barrierefrei und in einer Breite von drei Metern ausgebaut. Die Gleisführung über den Kreisverkehrsplatz wird mit einer neuen Ampelanlage ausgestattet, so dass der Verkehr auf der Kreisfahrbahn gegenüber der einfahrenden Bahn untergeordnet und signaltechnisch gesichert wird.

Zur Erhöhung der Sicherheit wird darüber hinaus auf der Moorenstraße Tempo 30 eingerichtet. Die Kosten für den Umbau belaufen sich auf rund 50.000 Euro. Die Fertigstellung soll Ende Februar erfolgen. Da die Arbeiten stark witterungsabhängig sind, kann es kurzfristig zu Verzögerungen im geplanten Bauablauf kommen.

Und so sieht das Vorhaben am Eller Kamp aus: In einem weiteren Schritt wird nun der Radweg in Fahrtrichtung Unterbacher See entlang des Eller Kamps sowie der Straße Am Kleinforst fortgesetzt. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Übersichtlichkeit zu verbessern, hatte der Verkehrsknoten Eller Kamp/Kamper Weg in Vennhausen zuvor einen Schutzstreifen für Radfahrer erhalten. Die Strecke ist Teil des Radhauptnetzes. Zur Fortführung des Radweges sind nun weitestgehend Markierungsarbeiten notwendig.