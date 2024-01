Banken-Vergleich in Düsseldorf Wo es Baufinanzierungen unter 3,5 Prozent Zinsen gibt

Deutschlands größtes Vergleichsportal Check24 wirbt aktuell damit, dass die Zinsen für eine Immobilienfinanzierung im Vergleich zum Herbst um 24 Prozent gesunken sind. Wer mit den aktuellen Konditionen einen Kredit abschließe, könne bis zu 10.000 Euro an Zinskosten sparen, so die Rechnung von Check24. Gibt es diesen Trend auch bei Banken, die in Düsseldorf eine Filiale haben? Wir haben die Angebote verglichen.