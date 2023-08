Immobilien in Düsseldorf Hier gibt’s die beste Baufinanzierung der Stadt

Nehmen wir einfach mal an, Sie haben 100.000 Euro gespart und wollen sich damit den Traum von der eigenen Immobilie erfüllen. Eine große Wohnung oder ein kleines Reihenhaus soll es werden, nicht teurer als 600.000 Euro und idealerweise in Bilk. Inklusive Nebenkosten für Notar, Makler und Grunderwerbsteuer macht das einen Gesamtbetrag von rund 670.000 Euro. Sie brauchen also ein Immobiliendarlehen von 570.000 Euro. Was würde diese Baufinanzierung kosten?