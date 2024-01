Demonstration in Düsseldorf Bauern übergeben Resolution an FDP-Landesvorsitzenden

Gegen die Kürzungen im Bundeshaushalt demonstrieren Landwirte deutschlandweit – in Düsseldorf gab es allein in der vergangenen Woche zwei Protestaktionen mit mehr als 100 Treckern. Deutlich kleiner fiel der Protest zum FDP-Neujahrsempfang am Flughafen aus. Die Demonstration wurde von der Polizei begleitet, zu Verkehrsstörungen kam es nicht.