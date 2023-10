Freiwillige Feuerwehr in Düsseldorf Bauarbeiten zur neuen Feuerwache in Kaiserswerth starten

Mehr als zehn Jahre lang wurde in Kaiserswerth über den Standort und die Kosten für den Bau einer neuen Feuerwache diskutiert, Pläne immer wieder über den Haufen geworfen. Vor einem Jahr hat dann der Rat der Stadt den Neubau auf dem Parkplatz An Sankt Swidbert beschlossen, und nun haben die Vorarbeiten für das Projekt begonnen. Los geht es zunächst an der vorrangigen Ein- und Ausfahrt zum Parkplatz Ecke An Sankt Swidbert und Niederrheinstraße. Dort starten ab Donnerstag, 5. Oktober, Baumfällarbeiten.

Im Zuge dieser Arbeiten wird die Ein- und Ausfahrt An Sankt Swidbert temporär verlegt und der Parkplatz nur eingeschränkt nutzbar sein. Durch die Teilsperrung des Geländes kann gleichzeitig die vorgesehene Kampfmitteluntersuchung mit den erforderlichen Bodenarbeiten ausgeführt werden.