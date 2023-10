Bauarbeiten in Düsseldorf Große Baustelle an der Jülicher Straße startet am Montag

Zunächst wird eine halbseitige Sperrung jeweils von 7 Uhr bis 17 Uhr eingerichtet – täglich bis Freitag, 13. Oktober. Es werden Regulierungsarbeiten an den Kanalschächten, Abläufen und Entwässerungsrinnen durchgeführt, teilte die Stadt mit. Anschließend wird von Freitag, 20. Oktober, 21 Uhr, bis Montag, 23. Oktober, die nördliche Fahrbahn in Richtung Westen voll gesperrt und erneuert. Ab Montag, 23. Oktober, ab 4 Uhr morgens, ist die Straße wieder befahrbar. Umleitungen sind ausgeschildert über Roßstraße, Moltkestraße und Schloßstraße; über Eulerstraße, Moltkestraße und Schloßstraße; sowie über Münsterstraße und Sommersstraße. Von Freitag, 3. November, 21 Uhr, bis Montag, 6. November, wird die südliche Fahrbahn in Richtung Osten gesperrt. Die Umleitungen laufen über Roßstraße, Moltkestraße und Schloßstraße; über Eulerstraße, Moltkestraße und Schloßstraße; und über die Münsterstraße und Sommersstraße. Die lärmintensiven Arbeiten finden jeweils abends am Freitag und tagsüber am Samstag statt. Sonntags sollen die neuen Asphaltbeläge auskühlen und die Markierungen aufgebracht werden.