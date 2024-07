Verkehr in der Düsseldorfer Altstadt Bauarbeiten an der Mühlenstraße sind gestartet

Am Dienstagnachmittag war der Straßenbelag bereits entfernt, Bagger und Bauarbeiter im Einsatz. Rote Absperrzäune umranden den Baustellenbereich. Der Bauabschnitt ist nur rund 50 Meter lang und liegt im östlichen Bereich der Mühlenstraße vor dem Andreas-Quartier. Während der Arbeiten muss der Verkehr umgeleitet werden. Fahrzeuge, die in Richtung Altstadt wollen, fahren über Neubrückstraße, Ratinger Straße und Liefergasse zum Burgplatz. Der Verkehr in Richtung Heinrich-Heine-Allee kann allerdings ohne Umleitung an der Baustelle vorbeigeführt werden. Andauern sollen die Arbeiten bis voraussichtlich Ende September.