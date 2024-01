Barrierefreiheit in Düsseldorf Was am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee gebaut wird

Schon seit einigen Wochen ist an den beiden Bahnsteigen der U-Bahnhaltestelle Heinrich-Heine-Allee ein großflächiger Bereich mit rot-weißen Absperrungen vom Rest des Bahnsteigs abgetrennt. Dabei handelt es sich nach Angaben der Stadt um die Bahnsteigkanten, an denen die Hochflurbahnen zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Neuss/Krefeld/Duisburg verkehren. Hier wird, so ein Stadtsprecher weiter, die Errichtung eines Blindenleitsystems fortgesetzt.