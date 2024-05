Der lange Umbau ist vorbei So einladend ist der neue Carlsplatz soll – für Menschen, nicht für Autos

Einer der schönsten Orte der Stadt, wie Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) findet, ist nun noch schöner. Die Bauarbeiten rund um den Carlsplatz für mehr Aufenthaltsqualität sind abgeschlossen, am Freitag eröffnete Keller den fertigen Platz auch offiziell. Die größte Neuerung befindet sich an der Südseite: An der Benrather Straße sind Parkplätze Sitzgelegenheiten gewichen. Im neuen Platzkonzept stehen Fußgänger und Radfahrer im Fokus, Autos – vor allem die geparkten – sind weitestgehend nicht mehr vorgesehen.