Industrie in Düsseldorf Chemiekonzern BASF streicht 25 Stellen in Holthausen

500 Millionen Euro will BASF jährlich einsparen, das hat der Vorstandsvorsitzende Martin Brudermüller schon im Februar verkündet. Was dieser Plan für den Produktionsstandort Düsseldorf bedeutet, haben die betroffenen Mitarbeiter erst in dieser Woche erfahren: Von den 1200 Stellen werden rund 25 bis zum Ende des kommenden Jahres abgebaut. Diese Zahl hat eine Sprecherin des Konzerns unserer Redaktion bestätigt.