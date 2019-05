BASF investiert zweistelligen Millionenbetrag in Düsseldorf : Wo Sand zur Schönheit wird

Axel Franzke freut sich über die Investitionen am Standort in Holthausen, unter anderem in ein Silogebäude (im Hintergrund) mit zehn Silos, die mehrere Tausend Tonnen Quarzsand fassen können. Foto: Stefan Osorio-König

Düsseldorf Die BASF investiert am Standort Düsseldorf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Und der Konzern macht etwas, was die alten Ägypter schon taten.

Die Ägypter haben bereits vor über 3000 Jahren Silikat verwendet, um ihre Wandmalereien haltbar zu machen. Und auch heute noch ist Silikat, auch Wasserglas genannt, ein begehrtes Produkt. „Der Name Wasserglas kommt daher, dass es eine Art von Glas ist, die in Wasser löslich ist“, erklärt Chemiker Axel Franzke, Betriebsleiter in der Silikatproduktion bei BASF in Holthausen. Das Unternehmen investiert gegenwärtig einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in seine Anlagen, darunter ein Silogebäude mit zehn Silos, die mehrere Tausend Tonnen Quarzsand fassen können. Ein Teil ist bereits fertiggestellt und in Betrieb, der andere Teil wird gegen Ende des Jahres fertig werden. „Mit dieser Investition machen wir unsere Fabrik fit für die nächsten Jahrzehnte“, erklärt Levent Yüksel, Werkleiter von BASF Düsseldorf. „Das ist auch ein Bekenntnis zum Standort.“ Die Investitionen waren notwendig geworden, weil einige Teile der Anlage schon in die Jahre gekommen waren. „Gleichzeitig erhöhen wir damit aber auch unsere Produktionskapazitäten“, so Yüksel weiter.

Das leicht bläulich schimmernde, aber durchsichtige Wasserglas ist ein Zwischenprodukt für ganz viele andere Produkte. So wird es unter anderem in der Kosmetik, wie beispielsweise in Pudern, verwendet. „Aber auch in Mineralfarben, um zuhause die Wände zu streichen, wird Wasserglas genutzt“, erklärt Jordi Tormo, Business Manager bei BASF. „Dabei ist es gesundheitlich völlig unbedenklich. Es enthält keine Lösungsmittel, und es riecht nicht.“ Auch in der Reifenproduktion kommt es zum Einsatz, zum Beispiel als Füllmaterial. „Aber nicht nur. Denn durch die Zugabe von Wasserglas in die Reifen, wird die Reibung reduziert“, so Tormo weiter. „Und das bedeutet auch weniger Verbrauch.“ Das könne man zum Beispiel an der Bezeichnung „Green Tyre“ an Autoreifen erkennen. „Wasserglas erlebt seit einigen Jahren wieder eine Renaissance, denn zum einen besinnt man sich auf alte Anwendungen, zum anderen kommen neue hinzu.“ Deswegen habe BASF sich für die Investition entschieden, um die Zuverlässigkeit der Produktion und die Kapazitäten zu erhöhen. „Wir schätzen, dass wir in den kommenden Jahren Wachstumsraten beim Verkauf von Wasserglas zwischen 1,5 und 1,8 Prozent jährlich sehen werden.“

Info Wasserglas hat vielfältige Anwendungen 30 Produkte Insgesamt 30 verschiedene Sorten von Wasserglas werden am Standort in Holthausen produziert. Die Anwendungsbereiche gehen von der Kosmetik bis zum Autoreifen, vom Brandschutz zum Sicherheitsglas. 1200 Grad Das ist die Temperatur im Schmelzofen, bei der der Quarzsand mit Soda reagiert und zu Wasserglas wird. 1,8 Prozent Das erwartet man als jährliches Wachstum beim Umsatz mit Wasserglas bei BASF. 80 Mitarbeiter So viele beschäftigt das Werk am Standort in Holthausen. Außerdem soll der Großteil der Auszubildenden nach Ende ihrer Ausbildung unbefristet übernommen werden.

Das Silikat ist ein Naturprodukt und besteht je nach Bedarf zu unterschiedlichen Mischverhältnissen aus Quarzsand und Soda. Dazu kommt noch ein ganz geringer Anteil an weiteren Zusatzstoffen. Insgesamt werden für die verschiedenen Abnehmer rund 30 unterschiedliche Sorten Wasserglas bei BASF in Holthausen produziert. „Ich bin ein großer Fan davon, denn mit dem Produkt kann man Tausend Sachen machen“, so Yüksel. So käme es beispielsweise auch bei Depotabdichtungen, beim Brandschutz und in Hochsicherheitsgläsern zum Einsatz.

Auf 1200 Grad wird das Gemisch im Schmelzofen erhitzt, wo es dann auch chemisch reagiert. Das glühend heiße, flüssige Wasserglas wird dann auf Laufbändern gekühlt. „Wir produzieren mehrere Hunderttausend Tonnen pro Jahr“, so Franzke weiter. „Deswegen ist auch eine gut funktionierende Logistik wichtig.“ Der Großteil der Rohstoffe, aber auch des fertigen Produkts, werden mit der Bahn direkt zum und vom Werksgelände transportiert.