Chemiekonzern in Düsseldorf BASF baut neue Anlage – und schreibt Brief an Kanzler Scholz

Millionen in eine neue Anlage investieren und parallel dazu um die Zukunft bestehender Bereiche bangen: Das ist bei BASF in Düsseldorf kein Widerspruch, sondern die aktuelle Sachlage. In Holthausen hat der Chemikonzern den drittgrößten europäischen Standort, spezialisiert auf Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel und Kosmetik.