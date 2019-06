Gericht Düsseldorf : Barth verteidigt „Hauptstadthelden“

Düsseldorf Eine Klägerin möchte, dass der Komiker seine Wortmarke aufgibt.

Aufgeben soll Komiker Mario Barth (46) jetzt seine seit Jahren verbrieften Rechte an der Wortmarke „Hauptstadthelden“. Das fordert eine Berlinerin in einem Zivilprozess, über den das Landgericht Düsseldorf am Mittwoch verhandelt hat.