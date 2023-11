Barbara Frères in Düsseldorf Luxus-Mode für Kinder: Wo Mädchen-Kleider 1700 Euro kosten

Und Frères weiß, was die Kunden wollen – seit 45 Jahren. Die Frau mit den langen blonden Haaren ist schon länger im Geschäft als so manche Marken, die sie verkauft. 1978 der erste Laden an der Kö, damals noch Ecke Bahnstraße, auf drei Geschossen, als Pionierin. „Ich habe die Designermode für Kinder nach Deutschland gebracht“, sagt Frères. Gerade ist sie umgezogen, mal wieder wegen einer Baustelle, es ist schon ihre vierte Neueröffnung. Der Kö ist sie immer treu geblieben. Mehrere tausend Familien zählt ihre Stammkundenkartei, viele kommen schon in der zweiten Generation. Langfristige Beziehungen sind das Erfolgsgeheimins der Händlerin. In guten wie in schlechten Zeiten.