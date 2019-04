Geldinstitut : Bankhaus Lampe ist nah an der schwarzen Null

Düsseldorf Unter dem Strich macht das Düsseldorfer Bankhaus zwar erneut Gewinn, aber operativ schreibt es weiterhin rote Zahlen. Das soll sich durch das Strategieprogramm „Core“ nachhaltig ändern.

In drei Jahren wird das Bankhaus Lampe 170 Jahre alt und gilt damit als eines der ältesten Geldhäuser Deutschlands. Das Düsseldorfer Unternehmen, das der Bielefelder Oetker-Gruppe gehört, stand in den vergangenen Jahrzehnten stets für eine seriöse Privatbank. Das Geschäft florierte, dem Großeigner aus Ostwestfalen musste um den unternehmerischen Erfolg seiner Tochter am Rhein nicht bange sein. Das mit der seriösen Privatbank hat sich auch überhaupt nicht geändert; aber in Zeiten der Finanzkrise und der wachsenden Regulierung der Bankbranche hat Lampe operative Probleme bekommen, die es früher nicht hatte. Von Effizienzprogramm, Stellenabbau und der Schließung von Niederlassungen war zuletzt die Rede.

Am Mittwoch hat das Unternehmen seine Zahlen für das vergangene Jahr vorgestellt. Wie in den Jahren zuvor weist Lampe einen Bilanzgewinn aus. Diesmal sind es 14,9 Millionen Euro, annähernd so viel wie im vergangenen Jahr. Das ist zum einen auch einer Steuergutschrift zu verdanken; zum anderen hat das Bankhaus auch im vergangenen Jahr operativ rote Zahlen geschrieben – „im einstelligen Millionenbereich“, wie die persönlich haftenden Gesellschafter Klemens Breuer (Sprecher) und Markus Bolder versichern. Genauere Zahlen nennen sie nicht. Auf jeden Fall hätte sich Lampe damit gegenüber dem vergangenen Jahr verbessert. Das Strategieprojekt, das intern unter dem Namen „Core“ läuft, beginnt sich nach Angaben der Manager auszuzahlen. Es sei 2018 komplett umgesetzt worden, so dass daraus für die nächsten Jahre keine Belastungen mehr für das Unternehmen entstünden, erklärt Bolder. Und so kündigen die Manager für das laufende Jahr operativ eine „schwarze Null“ an und stellen für 2020 einen operativen Gewinn in Aussicht. In welcher Höhe, bleibt offen. „Ziel ist es, die Bank zukunftsorientiert auszurichten“, sagt Breuer.