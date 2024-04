Bang & Olufsen in Düsseldorf Audio- und TV-Hersteller verlässt Stilwerk und zieht hinters Carsch-Haus

Bang & Olufsen, der dänische Luxushersteller für Audio- und TV-Geräte, ist vor fast 25 Jahren als einer der ersten Mieter ins Einkaufszentrum Stilwerk an der Grünstraße gezogen – jetzt läuft der finale Räumungsverkauf: Nur noch bis Ende Mai wird das Geschäft im Eingangsbereich bleiben, dann beginnt der Umzug an die Kasernenstraße 17-19. „Dadurch gewinnt Bang & Olufsen an Sichtbarkeit in der Düsseldorfer Innenstadt“, sagt Markus Schäfer. Der Geschäftsführer des Gewerbemaklers Lührmann hat die Anmietung vermittelt.