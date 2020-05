Konzert in Düsseldorf : Headbangen im Auto

Düsseldorf Die Metal-Band Hämatom ist im Autokino an der Düsseldorfer Messe aufgetreten. Die typische Atmosphäre kam nicht auf, aber Zuhörer und Musiker machten das Beste aus der ungewohnten Situation.

Enge Clubs, stickige Luft und verschwitzte Menschen, die euphorisch gegeneinander springen – das ist die Atmosphäre, in der sich die Metal-Band Hämatom aus Franken wohlfühlt. Davon war beim Konzert im Autokino auf dem Messeparkplatz naturgemäß nichts zu spüren. Trotzdem begeisterte die Band während des rund zweistündigen Konzerts, das für sie zweifach eine Premiere darstellte: Zum ersten Mal in der 16-jährigen Band-Geschichte trat Hämatom in Düsseldorf und in einem Autokino auf.