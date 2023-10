Konzerte in Düsseldorf „Wir wollen die Ratinger Straße wieder beleben“

Zugegeben, die Akustik im „Ohme Jupp“ ist für ein Funk- und Soul-Konzert mit starken rockigen Anklängen nicht die allerbeste. Sowohl der Band „Clap on 2“ als auch den Zuhörern inner- und außerhalb der Kultkneipe an der Ratinger Straße war das aber in dieser Woche vollkommen egal. Gerade erst war der zweite Song angespielt, da wippten bereits die ersten Besucher im Takt. Ab dem dritten Lied verwandelte sich das „Ohme Jupp“ beinahe in einen Tanzpalast. „Es ist so schön, dass ihr tanzt“, sagte auch Shanai Philippen, „Clap on 2“-Sängerin.