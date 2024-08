Ausstellung zum Anfassen in Düsseldorf „Balloon Museum“ bleibt länger in Düsseldorf

Ursprünglich sollte die Ausstellung „EmotionAir – Art you can feel“ im „Balloon Museum“ am 11. Mai enden. Doch wiel der Ansturm so groß war, wurde beschlossen, die Ausstellung bis zum 29. September zu verlängern. Zwanzig internationale Künstlerinnen und Künstler erforschen im Rahmen der Ausstellung auf einer Fläche von 17.000 Quadratmetern im Glasmacherviertel in Gerresheim die Beziehung zwischen menschlichen Emotionen und Kunst. Was dabei herausgekommen ist, können Besucher ab 21 Euro herausfinden.