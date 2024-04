Rätselraten um Ballon-Ausstellung Ballonmuseum will nach Düsseldorf – und gibt sich geheimnisvoll

Auf Facebook sorgt die Ankündigung eines Ballonmuseums in Düsseldorf für großes Interesse. Mehrere hundert Mal wurden die Inserate bereits geteilt und kommentiert. Die Anzeigen zur Museumseröffnung lesen sich auch verheißungsvoll. „Stellen Sie sich eine Welt voller Farben, verspielt und immersiv vor. Eine Welt, in der die Werke von 18 internationalen Künstlern existieren, interaktive Installationen und Räume für unglaubliche Fotos“, heißt es etwa darin. Oder, dass bereits vier Millionen Menschen die Ballon-Kunst in Städten wie Rom, Paris, Madrid, New York oder London gesehen haben. Doch wer mehr über die Ausstellung erfahren will, läuft ins Leere. Und das sorgt für immer mehr Kritik.