Probenbesuch in Düsseldorf Ballettschüler feiern Bühnen-Comeback

Für eine solche Inszenierung bedarf es viel Vorbereitung. Kostüme müssen geschneidert, Choreographien erarbeitet, Musik arrangiert werden. Was an diesem Probentag so leicht und fließend wirkt, ist das Ergebnis ungezählter Trainingsstunden. Nun geht es um den Detailschliff. „Wir proben es jetzt in einem durch“, erklärt Schamoni zu Beginn. Ein Teil der Tänzerinnen wird daher erst einmal in die Kabine geschickt, um den richtigen Abgang und Auftritt zu testen. Schamoni deutet sogar kurz ihre Rede an, die sie vor Publikum halten wird. „Corona hat es verhindert und jetzt bla, bla…“ Das genügt. Dann geht es los. Das erste Szenenbild des 1. Aktes steht, alle verharren still, warten auf den Einsatz. Der alte Pirat erscheint. Sein Blick zurück in seine Jugend lässt das Stück beginnen. Als die Musik einsetzt, kommt Bewegung auf, die Figuren erwachen. Der Vorhang zu dem Tanztheater, das Elemente verschiedener Stilrichten von Jazz bis Ballett vereint, erhebt sich.