Nach langer Debatte : Bald Gratis-Tampons in den Düsseldorfer Schulen

An vielen weiterführenden Schulen in Düsseldorf soll es bald kostenlose Tampons geben. Foto: Federico Gambarini/dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Nach dem positiven Ausgang eines Pilotprojekts soll das Angebot an kostenlosen Menstruationsartikeln in weiterführenden Schulen in Düsseldorf etabliert werden. Mit welchen Kosten die Stadt nun rechnet.