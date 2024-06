Start der Euro in Düsseldorf Bahnen fahren im Look der EM-Paarungen

Die Fahrzeuge der Rheinbahn können bei der Fußball-Europameisterschaft auch als Spielplan genutzt werden. Schon zuletzt war in der Stadt sichtbar: Für jeden EM-Teilnehmer ist eine Bahn in Landesfarben gestaltet worden, samt Gruß in der jeweiligen Sprache. Zum Start der EM am Freitag werden diese Bahnen je nach Partie gekoppelt. Das ist zumindest bei allen Spielen der deutschen Mannschaft und allen Begegnungen in Düsseldorf plus Finale der Fall. Am Freitag sind also passend zum Eröffnungsspiel die beiden Fahrzeuge zu Deutschland und Schottland zusammen unterwegs.