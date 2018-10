Düsseldorf: Bahn-Bauarbeiten dauern 24 Stunden länger - RE13 und S68 betroffen

Düsseldorf Pendler rund um Düsseldorf brauchen auch am Mittwoch noch starke Nerven: Die Bauarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Düsseldorf-Gerresheim und dem Hauptbahnhof dauern 24 Stunden länger als erwartet.

Die Deutsche Bahn informierte am Dienstagabend über die Verzögerungen bei den Bauarbeiten. Fahrgäste müssen am Mittwoch noch mit Behinderungen im Regionalverkehr rechnen - so fällt etwa der Regionalexpress 13 zwischen Düsseldorf und Wuppertal aus.

Die Bauarbeiten an der Eisenbahnunterführung Düsselbach haben am 6. Oktober begonnen und sollten ursprünglich in der Nacht zum 10. Oktober vorbei sind. Nun sollen die Arbeiten in der Nacht zu Donnerstag - 11. Oktober - enden.