Energiesparen in Düsseldorf In den Schwimmbädern bleibt’s noch kühl

Im Theater darf es in der Wintersaison wärmer werden als vor einem Jahr. In den Bädern bleibt es dagegen mindestens bis zum Jahresanfang beim etwas kühleren Wasser in den Schwimmerbecken. Unter dem Strich hat sich die Lage bei der Energieversorgung jedoch normalisiert, so dass der Krisenstab der Landeshauptstadt zur Energie- und Gasmangellage Mitte September zum vorerst letzten Mal getagt hat. Die Stadt spart aber bewusst weiter und versucht gleichzeitig, ihren Energieverbrauch weiter zu optimieren.