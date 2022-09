Bäckerei Westerhorstmann reagiert auf Energiekrise und Personalmangel : Bäckerei schließt mittwochs früher

Frank Bachhausen leitet in vierter Generation mit seiner Frau Sandra den Familienbetrieb. Er reagiert mit der Kürzung der Öffnungszeiten an vier Standorten auch auf die Wünsche seiner Mitarbeitenden. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Düsseldorf Energiekrise und Mitarbeiter-Fürsorge: Die Familienbäckerei Westerhorstmann reduziert ab sofort in vier der 20 Filialen die Öffnungszeiten.

Die Bäckerei Westerhorstmann hat ihre Kunden darüber informiert, dass sie ab sofort Öffnungszeiten in vier Filialen „als Zeichen für unsere Mitarbeitenden und angesichts der Energiekrise“ reduziert. In den Geschäften Reisholzer Straße 26 in Lierenfeld, Bonner Straße 18a (Holthausen) Kölner Landstraße 259/Ecke Ickerswarder Straße und an der Millrather Straße 53 (beide in Wersten) kehrt das Familienunternehmen damit zum sogenannten „Mitarbeiter-Mittwoch“ zurück. Vor einigen Jahrzehnten blieben in kleineren Vierteln bereits viele Geschäfte mittwochnachmittags geschlossen.

Die vier Außenstellen von Westerhorstmann schließen damit mittwochs um 14 Uhr. Die anderen 16 Bäckerei-Filialen in der Landeshauptstadt bleiben normal geöffnet. So seien eine Fünf-Tage-Woche und freie Wochenenden nun auch in ihrer Branche möglich, teilt Familie Bachhausen in den sozialen Medien mit. Auf eine Nachfrage, ob diese Reduzierung von Öffnungszeiten Arbeitsplätze kosten würde, heißt es, dass genau das Gegenteil der Fall sei: „Nein, keine Sorge, wir freuen uns weiterhin über neue Bewerbungen und werden so als Arbeitgeber noch attraktiver.“

Die Familienbäckerei Westerhorstmann ist inzwischen in der Hand der vierten Generation: Josef Westerhorstmann machte sich 1905 mit einer Backstube samt Geschäft in Wersten selbstständig. Sein Sohn Hans weitete das Geschäft bis in die Eifel aus. Inzwischen führt dessen Enkel Frank Bachhausen mit Frau Sandra seit 1994 den Betrieb. 2005 erfolgte der Umzug der Backstube an die Nürnberger Straße.

Auch in anderen Branchen ist die Arbeitszeitreduzierung ein Thema. So hatte die Volksbank Düsseldorf Neuss mitgeteilt, dass sie ab Oktober ihre 22 Filialen nicht mehr an Mittwochnachmittagen öffnet. Begründet wird dieser Schritt auch hier damit, dass die Arbeitsplätze der Mitarbeiter dadurch attraktiver werden sollen.

(rö)