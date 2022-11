Das ist der Grund : Bäcker verteilen 5000 Berliner an Autofahrer in Düsseldorf

Bäckermeister Josef Hinkel verteilte Berliner an Autofahrer. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Autofahrer und Passanten rund um den Landtag und am Rheinturm in Düsseldorf haben am Mittwoch Berliner geschenkt bekommen. Doch das war keine reine Promo-Aktion – Bäcker wollten mit der Aktion auf ihre Lage in der Energiekrise aufmerksam machen.

Gemeinsam mit ihren Auszubildenden waren viele Inhaber von Bäckereien unter dem Motto „5000 Berliner für die Ampel“ in Düsseldorf unterwegs. Mit der Aktion habe man „ein deutliches Signal“ gesetzt, wie die Bäcker-Innung Rhein-Ruhr auf ihrer Webseite erklärt.

Die Innungen Rhein-Ruhr und Köln/Rhein-Erft-Kreis wollten so den Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks unterstützen, heißt es weiter. Dieser habe ebenfalls am Mittwoch in Berlin ein Forderungspapier übergeben, das Entlastungen in der Energiekrise vorsieht. Unter anderem gehe es in dem Forderungspapier um die Schließung der Entlastungslücke im Januar und Februar.

Die frisch gebackenen Berliner sollten die Regierung an die Probleme des Bäckerhandwerks erinnern. Auch in anderen deutschen Städten war zu Protestaktionen aufgerufen worden.