Düsseldorfer Mobilitätsstation Bachplätzchen gewinnt Deutschen Innovationspreis

Der Preisregen ist üppig. Es gibt die zwei Hauptkategorien „Excellence in Business to Consumer“ und „Excellence in Business to Business“, die jeweils in rund 20 Unterkategorien aufgeteilt sind. Zudem werden in der übergeordneten Kategorie „Innovation Methods“ Projekte ausgezeichnet, die sich auf ihrem Weg zur Innovation agiler Methoden bedient haben.